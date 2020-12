Biasin: “Nainggolan? Inter chiarissima: può restare a Milano a grattarsi la cresta se…”

Non è certo un mistero che Radja Nainggolan si considera ormai fuori dall‘Inter. Il desiderio del centrocampista belga è quello di tornare a Cagliari.

Ma, secondo Fabrizio Biasin, non è certo scontato che questo si realizzi:

“Nainggolan vorrebbe tornare a Cagliari, ma il Cagliari non ha i soldi per pagare l’ingaggio da 4,5 milioni e l’Inter – giustamente – non intende contribuire. Totale: o buttano in mezzo una contropartita (Pavoletti? Cragno a giugno?) o il belga resterà a Milano a grattarsi la cresta. Vecino? I nerazzurri sperano di poterlo usare come pedina di scambio, magari per arrivare a De Paul dell’Udinese“.

(Fonte: TMW)