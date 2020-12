Biasin: “Mercato Inter, una sola certezza e ci metto la firma. Wijnaldum? È un ragionamento…”

Dagli studi di Telelombardia, Fabrizio Biasin fa il punto sul mercato dell’Inter. Questo il commento del giornalista: “L’unica certezza e ci metto la firma, è che a fine gennaio non ci sarà un -10 milioni e nemmeno un -5, si deve fare zero. Giroud e Wijnaldum? Giroud io tenderei ad escluderlo, in questo momento non viene all’Inter perché gioca di più in Inghilterra. Wijnaldum è un ragionamento che si può fare per giugno. Adesso mi sembra difficile perché è vero che è in scadenza, ma è anche vero che non te lo danno in scadenza. Per lo stesso ragionamento di prima che non si deeve fare meno, credo che sia complicato“.

(Telelombardia)