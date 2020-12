Nainggolan, l’Inter punta al risparmio: “Trattenerlo fino a giugno costerebbe questa cifra”

Radja Nainggolan resta fra i nomi in cima alla lista dei partenti in casa Inter. Il centrocampista belga, così come Eriksen, è fuori dai progetti di Conte, e da Viale della Liberazione puntano a piazzarlo per risparmiare una somma da reinvestire poi in rinforzi. Il giocatore preferirebbe tornare al Cagliari ma, come scrive la Gazzetta dello Sport, il problema sarebbe mettere a posto le eventuali cifre dell’operazione:

“Sul fronte delle cessioni al primo posto c’è Radja Nainggolan (…). La soluzione più gradita al giocatore è quella del ritorno a Cagliari. Va ricordato che, al lordo, Nainggolan costa oltre 5 milioni per i restanti 6 mesi. Giulini quanto è disposto a spendere? Ovviamente a Milano contano su un contributo cospicuo del presidente sardo. Insomma, la trattativa non si prospetta semplice“.

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)