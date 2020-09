Nainggolan, la situazione si complica: “Posizione Inter rafforzata, ecco quando si decide”

Radja Nainggolan e Arturo Vidal hanno fatto ingresso in campo insieme, in occasione di Inter–Fiorentina (finita 4-3). I due sono stati applauditi dai tifosi: in comune hanno quel carattere battagliero che spesso fa la differenza nelle partite. Ma il futuro di Radja rimane ancora sospeso e irrisolto. Il Cagliari lancia continui messaggi sulla volontà di riaverlo in rosa, ma a non far partire la trattativa è l’offerta economica non all’altezza. E l’Inter, come è già stato possibile intuire in questo mese di calciomercato, non fa sconti a nessuno. Piuttosto si gode la panchina lunga, polemiche incluse.

Secondo Rai Sport sabato la situazione si sarebbe ulteriormente complicata: “Conte ha fatto capire che il belga non è ai margini del progetto Inter: Brozovic e Eriksen non hanno brillato e il mister ha fatto entrare il Ninja per ribaltare il risultato. La necessità del Cagliari e il fatto che il giocatore possa essere utile al tecnico rafforzano la posizione dell’Inter nella trattativa: l’impressione è che tutto si decida proprio lunedì (ultimo giorno di mercato)”.

(Rai Sport)