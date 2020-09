Inter, messaggio al Cagliari: niente sconti per Nainggolan. Si tratta a una sola condizione

Inter-Fiorentina, minuto 74: Radja Nainggolan torna a indossare la maglia nerazzurra a più di un anno dall’ultima volta.

Un messaggio chiaro da parte di Conte e di tutto il club meneghino: nessuna preclusione per il centrocampista belga, a differenza di quanto accaduto la scorsa estate. Archiviato, quindi, il discorso cessione per il Ninja? Tutt’altro. A tal proposito sono eloquenti le parole pronunciate da Eusebio Di Francesco dopo la sconfitta di ieri contro la Lazio: il Cagliari non ha alcuna intenzione di mollare la presa.

LA POSIZIONE DELL’INTER

Secondo calciomercato.com, l’Inter è ancora disposta a sedersi al tavolo delle trattative con il Cagliari, ma solamente a precise condizioni: Nainggolan può partire a titolo definitivo o con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Costo dell’operazione: circa 12 milioni, cifra minima che permetterebbe al club nerazzurro di non far registrare una minusvalenza a bilancio.

Un’eventuale cessione che consentirebbe all’Inter, inoltre, di risparmiare i circa 16 milioni di euro lordi che il belga dovrebbe percepire fino a giugno 2022. Cagliari avvisato: nessuno sconto in vista.