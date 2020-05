‘Era della Juve’, Marotta sogna il vero sgarbo: il nome fatto da Conte a Torino spaventa tutti

Nella scorsa estate, prima che la Fiorentina passasse dai Della Valle nelle mani di Rocco Commisso, Federico Chiesa era praticamente un giocatore della Juventus, forte di un accordo trovato con il padre e procuratore del giocatore, Enrico. L’arrivo della nuova proprietà ha cambiato le carte in tavola e, di fatto, agevolato la rimonta dell‘Inter. Ora, dopo il lavoro nell’ombra durato mesi, Beppe Marotta sogna di portare al termine il grande sgarbo e regalare a Conte uno dei suoi nomi più desiderati. Scrive Tuttosport:

“A Milano sono convinti di aver ridotto la distanza rispetto alla Juventus, nettamente in pole su Chiesa l’estate scorsa. Con il passare dei mesi l’Inter ha lavorato sotto traccia, ha avuto tanti contatti con la Fiorentina, anche perché Marotta aveva messo Castrovilli nel mirino. Naturalmente non è un’operazione semplice né economica, ma in casa nerazzurra sono convinti di avere armi importanti da giocare al tavolo del mercato“.

(Fonte: Tuttosport)