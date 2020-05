Inter, Olic: “Il Bayern è molto contento di Perisic. Io credo che nelle prossime settimane….”

In una lunga intervista rilasciata a Tportal, Ivica Olic commenta la situazione di Ivan Perisic. Il Bayern potrebbe riscattare il giocatore ma non alla cifra pattuita la scorsa estate con l’Inter: “Perisic ha avuto un infortunio molto grave, proprio nel momento in cui era in una ottima forma. È rimasto fuori per tre mesi, ma ora è tornato ad allenarsi con regolarità. È chiaro che avrà bisogno di un po’ più di tempo per tornare alla migliore forma che aveva acquisito nei mesi precedenti. Ma la cosa più importante è che non ha più dolore ed è tornato ad allenarsi. Sappiamo tutti che è stato preso in prestito dall’Inter, ma il club è molto contento di lui. Ora il Bayern cercherà di abbassare il prezzo, perché l’Inter ha chiesto 20 milioni di euro, ma dopo questa pandemia il potere d’acquisto dei club è ancora più debole e credo che nelle prossime due o tre settimane i club si siederanno al tavolo e cercheranno di trovare un accordo“.

(Tportal)