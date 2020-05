Bundesliga, le formazioni ufficiali di Bayern Monaco-Eintracht: Perisic torna titolare

In attesa di saperne di più sul suo futuro, Ivan Perisic scenderà in campo dal primo minuto con nell’impegno del Bayern Monaco contro l’Eintracht Francoforte in Bundesliga. Il croato non è stato riscattato entro la data limite dal club bavarese, che ha comunque intenzione di acquistarlo definitivamente dall’Inter.

Ecco le formazioni ufficiali del match:

Bayern (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Goretzka; Coman, Müller, Perisic; Lewandowski. All. Flick

Eintracht (3-5-1-1): Trapp; Toure, Hinteregger, N’Dicka; Da Costa, Fernandes, Ilsanker, Rode, Kostic; Gacinovic; Silva. All. Hutter