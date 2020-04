Mercato Inter, Olic: “Perisic sta bene al Bayern e spera di restare. L’estate scorsa…”

Il futuro di Ivan Perisic è ancora da decidere, ma le ultime indiscrezioni danno per sempre più probabile il riscatto del croato da parte del Bayern Monaco. Il giocatore, in prestito in questa stagione in Baviera, si è ben comportato, al netto di qualche problema fisico. Grandi elogi per lui sono arrivati anche dal connazionale ed ex attaccante del Bayern Ivica Olic che, intervistato da tz.de, ha dichiarato:

“Ivan sta bene. Aumenta i carichi di lavoro (dopo l’infortunio, ndr) ogni giorno di più e vuole tornare in campo prima della fine della stagione per mettersi alla prova con Flick. Ivan è molto contento del Bayern Monaco. Spera di poter rimanere a Monaco anche nella prossima stagione. Ivan è forte nella fase offensiva e in quella difensiva, oltre che nel giocare con due piedi e nel colpire di testa. Dovrebbe davvero essere un giocatore da sogno per ogni allenatore del mondo. Sono stato un grande sostenitore della scelta di Ivan l’estate scorsa. Si allena molto in privato, si prende cura del suo corpo. Sono fermamente convinto che possa ancora giocare a calcio ai massimi livelli per qualche altro anno“.

(Fonte: tz.de)