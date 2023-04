E’ Onana la cessione pesante dell’estate? “Svuoterà l’armadietto della Pinetina se…”

Vari indizi di mercato portano a pensare, secondo il Corriere dello Sport, che sarà André Onana il prescelto dall'Inter per far cassa in estate

"Onana era in panchina all’andata contro la Lazio. E sono alte le probabilità che non sarà lui a difendere la porta dell’Inter nelle sfide della prossima stagione contro i biancocelesti. Il camerunense, infatti, ad oggi, è il candidato forte a fare le valigie tra le pedine pregiate della squadra. Venuta meno l’esigenza di una cessione pesante prima del 30 giugno (merito dell’eccellente percorso in Champions), viale Liberazione non potrà evitarlo, comunque, la prossima estate".

"Le ottime prestazioni di Onana hanno fatto drizzate le antenne di alcuni club di Premier: lo United in prima fila, ma anche il Chelsea. E una società che ha necessità di fare cassa è obbligata ad ascoltare qualsiasi offerta. Ragion per cui, qualora dovessero arrivare proposte dai 40 milioni in su, il camerunense svuoterà il suo armadietto alla Pinetina".

(Fonte: Corriere dello Sport)