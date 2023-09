GdS – Voci su Papu Gomez per problemi Sanchez: Inter dice di non averci pensato

Il club nerazzurro è stato accostato all'argentino, che è svincolato, per qualche problema del cileno ma la società assicura che non c'è nulla di vero

Sono giorni particolarmente intensi per gli svincolati e in queste ore si è parlato anche del Papu Gomez e del suo possibile ritorno in Italia. Di queste voci parla in un articolo La Gazzetta dello Sport sottolineando che l'ex Siviglia sta valutando sia opportunità in Serie A che all'estero.