Il colombiano è stato sostituito all'intervallo nel match contro il Venezuela per un problema muscolare, il cileno è alle prese con l'anemia

A meno di una settimana dal derby contro il Milan, in casa Inter tengono banco le condizioni di Juan Cuadrado e di Alexis Sanchez.

Il colombiano è stato sostituito all'intervallo nel match contro il Venezuela per un problema muscolare. "Le sue condizioni non sembrano gravi e adesso l’Inter deciderà se farlo rientrare subito in Italia", commenta La Gazzetta dello Sport che poi, su Sanchez, aggiunge: