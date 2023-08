Romano a SOS Fanta: “Pavard vuole l’Italia, l’Inter spinge tanto. E mi dicono che…”

"Voglio iniziare con una notizia: da quello che mi dicono, Inter e Bayern Monaco stanno parlando anche oggi per Benjamin Pavard dopo l'offerta fatta dai nerazzurri ieri di 25 milioni di euro totali. Mi dicono che tra oggi e domani l'Inter spera di avere una soluzione, di capire se si può procedere o se non si riuscirà a soddisfare le richieste del Bayern. Il giocatore sta spingendo tanto e in Italia verrebbe più che volentieri, anche perché ha un ottimo rapporto con altri giocatori che sono a Milano, in questo caso al Milan, come Giroud e Theo Hernandez".

"Ha sempre avuto il desiderio di venire a giocare in Italia. Per la verità, sarebbe andato volentieri allo United in caso di partenza di Maguire o al City se fosse partito Walker. Diciamo che ha voglia di cambiare in generale. L'Italia lo stimola, non sta parlando con altri club e sta spingendo il più possibile con il Bayern. Da parte dell'Inter c'è la sensazione che ci si possa quantomeno provare. L'Inter sta facendo il possibile per arrivare a Pavard".