Romano: “Inter-Bayern, contatti diretti per Pavard. Il giocatore spinge: vuole i nerazzurri”

Inter e Bayern Monaco sono in contatto diretto per provare a sbloccare l'affare Pavard. Lo riferisce Fabrizio Romano, secondo cui il difensore francese starebbe spingendo per vestire il nerazzurro:

"Inter e Bayern, oggi in contatto diretto per trattare l'affare Benjamin Pavard. Nuovo round di colloqui in corso dopo l'offerta di 25 milioni presentata ieri. Giocatore che spinge per andarsene, l'Inter ci proverà perché Pavard è la priorità, dipende dal prezzo finale".