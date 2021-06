Perisic, futuro in Bundes? TS: “Quattro club interessati: l’Inter fa il prezzo”

In attesa di novità sul fronte cessione Hakimi, l'Inter punta ad ottenere un tesoretto da operazioni 'minori': tra i cedibili c'è Perisic

In attesa di novità sul fronte cessione Hakimi , l'Inter punta ad ottenere un tesoretto da operazioni 'minori'. Joao Mario è vicino ad essere riscattato dallo Sporting per 7,5 milioni di euro e, secondo Tuttosport, in lista partenze ci sono anche Dalbert, Nainggolan, Gravillon e Lazaro. Oltre a questi c'è un nome più pesante, ossia Perisic .

"L’Inter al momento non ha intenzione di rinnovare il contratto del croato in scadenza nel 2022 e vorrebbe lasciarlo partire per non dovergli versare l’alto ingaggio da 4.5 milioni nella prossima stagione. Il problema è che ad oggi, sia sul fronte Hakimi che su Perisic, non ci sono concreti passi avanti e questo frena ogni movimento dell’Inter", commenta infatti Tuttosport che riporta diversi rumors - oltre al Bayern, anche Hertha, Lipsia e Francoforte hanno mostrato cenni di interessi senza spingersi oltre - sul futuro del croato. Perisic, al momento, pesa a bilancio poco più di 3 mln e l'Inter vorrebbe incassarne almeno 10.