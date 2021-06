SM – Hakimi, non solo Chelsea: “Anche PSG ha offerto cash più questo nome. Per ora no Inter”

E' testa a testa tra Chelsea e Paris Saint-Germain per Achraf Hakimi, il big maggiormente indiziato a lasciare l'Inter

E' testa a testa tra Chelsea e Paris Saint-Germain per Achraf Hakimi, il big maggiormente indiziato a lasciare l'Inter in questa sessione di mercato. Secondo quanto riporta Sport Mediaset, oltre ai Blues, che avrebbero proposto una somma cash più il cartellino di Christensen o Emerson Palmieri, anche il club francese avrebbe offerto all'Inter una contropartita tecnica: Leandro Paredes.

Il centrocampista argentino è da sempre apprezzato in Viale della Liberazione, tanto che di lui, in ottica nerazzurra, si è parlato spesso. L'Inter, però, per il momento avrebbe risposto picche, dato che per il cartellino di Hakimi vorrebbe solo un incasso cash, senza l'inserimento di contropartite.