Inter, frenata Hakimi. “Offerta PSG più bassa del previsto: dettagli e scenari”

Matteo Pifferi

In casa Inter continua ad essere prioritario il capitolo cessione Hakimi. L'esterno marocchino è valutato 80 milioni di euro (a 70, però, si può anche chiudere) e la necessità di chiudere in attivo di 70 mln di euro la campagna trasferimenti lo mette in prima fila tra i giocatori in vendita.

Considerando che Hakimi è a bilancio per 32 mln di euro, un addio tra i 70 e gli 80 mln vale una corposa plusvalenza. Al momento Chelsea e PSG sono le squadre più interessate. "Il club francese si è fatto avanti, ma a differenza di quanto circolato finora, l’offerta che Leonardo avrebbe presentato a fine maggio non sarebbe di 60 milioni, ma di 50 più bonus, una cifra quindi lontana di almeno 20 milioni dalla richiesta minima di 70 dell’Inter. Da quel momento le parti hanno avuto contatti, il Psg ha parlato di contropartite (Paredes), ma non ci sono stati concreti passi avanti", spiega Tuttosport.

La frenata sul fronte Hakimi ha un impatto importante anche sul mercato in entrata. Si sono fatti i nomi di Emerson Palmieri e Emerson Royal ma, senza partenze (anche Perisic non è incedibile), qualsiasi operazione in entrata è stoppata.