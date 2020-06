Bild – Il Bayern fa i calcoli per Perisic: l’Inter spera nei 20 milioni in arrivo dal Triplete

E’ ancora tutto da scrivere il futuro di Ivan Perisic. Come noto, il centrocampista croato è di proprietà dell‘Inter, ma attualmente gioca in prestito in Bundesliga al Bayern Monaco. Dopo la scadenza del termine per il riscatto fissato inizialmente a 20 milioni di euro, le due società stanno dialogando costantemente su cifre più basse, intorno ai 15 milioni.

La pandemia da coronavirus ha ulteriormente complicato i piani di entrambi i club. Il Bayern, che pure vorrebbe riscattare il giocatore (che dal canto suo non ha mai nascosto la volontà di restare in Baviera), deve comunque fare i conti con un salario da 4,5 milioni netti a stagione che, allo stato attuale, peserebbe non poco sulle casse sempre molto in salute della società tedesca.

Ecco perché una grossa mano, per lo stesso Bayern, potrebbe arrivare dal campo. Con la Bundes già in bacheca, infatti, la squadra ora allenata da Flick è ancora in corsa teoricamente per vincere il Triplete. Ai proventi già conseguiti per la vittoria del campionato, potrebbero aggiungersi ulteriori 4,5 milioni di euro dal successo eventuale in Coppa di Germania (il Bayern è in finale) e altri 15 dalla vittoria in Champions League.

Quasi 20 milioni che potrebbero aiutare molto il club tedesco a finalizzare l’acquisto di Perisic. E l’Inter spera…

(Fonte: Bild)