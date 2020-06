Perisic, Inter e Bayern continuano a trattare. CdS: “I nerazzurri si accontenterebbero di…”

Il futuro di Ivan Perisic potrebbe essere ancora al Bayern Monaco: secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i bavaresi vogliono trattenere il croato, per il quale però non hanno esercitato il diritto di riscatto entro il 15 maggio scorso. I contatti con l’Inter non si sono mai interrotti ma c’è un ostacolo: “I tedeschi vorrebbero semplice rinnovare il prestito, mentre in viale della Liberazione spingono per un trasferimento a titolo definitivo, con uno sconto rispetto ai 20 milioni di euro previsti negli accordi iniziali. La società nerazzurra, probabilmente, si accontenterebbe di 15 milioni, ma in Germania si parla di accordo possibile a 10”, spiega il CorSport.