Perisic al Bayern? L’Inter non vuole farsi dettare le condizioni. Lui ha fatto sapere…

L’opzione formale per il riscatto, fissato a 20 milioni di euro, è ormai scaduta, ma non è assolutamente detto che Ivan Perisic non resti al Bayern Monaco. Il laterale croato spera che nelle prossime settimane il club bavarese trovi un nuovo accordo con l’Inter. Il Corriere dello Sport spiega: “

Icardi è stato piazzato , adesso l’Inter ci prova per Ivan Perisic. Ausilio ha concesso altro tempo al Bayern Monaco, dopo che il termine fissato per il riscatto del croato è scaduto a metà maggio. La società nerazzurra ha un’intesa di massima con i bavaresi per l’esterno, cercando di non farsi “dettare” le condizioni dopo che già col Psg la trattativa è stata al ribasso. Perisic non vuole tornare all’Inter. Questo è già un punto di partenza, al netto di un Conte che non lo vede tagliato per i propri piani tattici. Il 3-5-2, da laterale a tutta fascia, non fa per il vice-campione del mondo. Che due anni fa aveva un mercato alquanto superiore, con cifre anche triplicate”.