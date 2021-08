GdS – Inter, questo il piano A di Marotta e Ausilio. Ma non hanno convinto Zhang

La dirigenza riteneva di poter arrivare agli ottanta mln necessari con altre operazioni minori dopo la cessione di Hakimi

Eva A. Provenzano

L'Interha fatto spuntare presto la parola ridimensionamento. Subito dopo la vittoria dello scudetto. La richiesta di Suning era chiudere il mercato con 80 mln e ridurre gli stipendi del 15-20%. Nel piano della società l'idea era quella di cedere solo un big e far quadrare i conti liberandosi di altri elementi non ritenuti utili al progetto. "L’incapacità e/o l’impossibilità di perfezionare certe uscite e dare così immediatamente alla proprietà la certezza che il target richiesto sarebbe stato raggiunto, ha reso la possibilità di incassare una liquidità così ampia una occasione quasi irrinunciabile per Zhang. Lukakuè stato l’unico dopo Hakimi per cui è arrivata un’offerta “indecente”. Quella che probabilmente gli uomini mercato avrebbero preferito ricevere per Lautaro", si legge sulle colonne de La Gazzetta dello Sport.

E i conti sono facili da fare. Da Hakimi sono arrivati 60 mln in parte fissa, 8 mln di bonus facilmente raggiungibili e altri tre mln un po' più complicati. La quota 80 sarebbe stata centrata se fossero stati piazzati sul mercati elementi non funzionali: "Joao Mario, Dalbert, Lazaro, Nainggolan, Pinamonti. Invece sono usciti soltanto il portoghese (risoluzione del contratto che non ha fruttato cash) e il brasiliano, finito al Cagliari ma con la formula del prestito più diritto di riscatto. Per far uscire qualcuno dall’Inter servono sempre incentivi all’esodo onerosi per il club", scrive la rosea".

Senza contare gli ingaggi pesanti di Vidal (6.5-7 mln) o Sanchez (7 mln), Perisic guadagna 5 mln ed è in scadenza. La dirigenza nerazzurra però li ritieni utili e pensa di poter arrivare agli ottanta mln anche con una cessione nel mercato di gennaio oppure con "operazioni in uscita con futuri riacquisti, spalmature di ingaggi per abbassare il monte stipendi ecc. ecc. Piani evidentemente che non convincono del tutto Zhang".