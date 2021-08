GdS – L’Inter e il post Lukaku: tutti i nomi sul taccuino. Per Vlahovic bastano 60 mln?

Se davvero Suning cederà l'attaccante nerazzurro i dirigenti dovranno trovare un sostituto o più attaccanti per sistemare il reparto

I nomi sul taccuino sono tanti, secondo La Gazzetta dello Sport. "Si parla molto dell’atalantino Duvan Zapata, ormai trentenne. Ben più allettante, in ogni caso, appare la candidatura del goleador della Fiorentina, il ventunenne Dusan Vlahovic . Sul gioiello serbo sta lavorando da tempo il Tottenham che si sta preparando alla possibile cessione di Harry Kane, corteggiatissimo dal Manchester City. Se i nerazzurri riescono ad accelerare i tempi, possono anche avere la meglio sugli inglesi. Ma questa è un’operazione costosa: basteranno 60 milioni per convincere Commisso a privarsi del suo nuovo gioiello?", si legge sul giocatore viola in particolare.

In questo momento è difficile capire chi sarà il prossimo attaccante dell'Inter. Ci sono anche i nomi di Scamacca, del Sassuolo, o Azmoun, dello Zenit (in scadenza). Ma si parla anche del profilo (associato ai nerazzurri in epoca Spalletti) di Luka Jovic. Lui potrebbe arrivare in prestito e a quel punto si aprirebbe la doppia pista in attacco e come seconda punta potrebbe arrivare uno tra Correa e Raspadori. Per il primo Lotito chiede 40 mln. E sul secondo ci sono le perplessità del Sassuolo pronto a trattenerlo.