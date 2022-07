Inter, accordo con la Salernitana per Pinamonti: offerta da 20 mln. Manca un tassello

Secondo il Corriere dello Sport, Inter e Salernitana avrebbero trovato l'intesa per il passaggio in Campania dell'attaccante

Secondo il Corriere dello Sport, "Inter e Salernitana hanno raggiunto un accordo di massima per la cessione di Andrea Pinamonti alla corte di Nicola. L'attaccante, 13 reti la scorsa stagione con la maglia dell'Empoli, si trasferirebbe in Campania a titolo definitivo per una cifra di 20 milioni di euro. Adesso tocca al centravanti di Cles trovare l'accordo con il club del presidente Iervolino".