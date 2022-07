Gosens, piena fiducia da Inzaghi: “Non è in agenda l’arrivo di un altro laterale”

"Simone considera normale che, essendo a corto di preparazione, Dumfries non sia debordante come passata stagione. E non è allarmato dal fatto che Gosens non abbia ancora preso possesso della corsia mancina. A scanso di equivoci va detto che sia lui sia la dirigenza hanno piena fiducia in Robin, considerato il titolare indiscusso a sinistra: gli sarà data fiducia non una o due partite, ma parecchie di fila. Perché, sostengono alla Pinetina, ha solo bisogno di giocare per tornare se stesso. L'acquisto di un altro laterale, almeno per ora, non è in agenda. In futuro vedremo", sottolinea il Corriere dello Sport.