Poker di club su Pinamonti, pres. Salernitana: “Ci piace molto e posso dire che…”

Atalanta, Sassuolo, Monza e non solo. Anche la Salernitana osserva con attenzione la situazione di Andrea Pinamonti, in uscita dall’Inter. Ecco le parole del presidente del club, Danilo Iervolino, a TMW: "Posso dire che sono tutti veri i nomi che stanno circolando. Pinamonti è un calciatore che ci piace molto, per Maupay è stata fatta una offerta ufficiale e sapete benissimo come si stiano evolvendo le cose. Piatek è quello più vicino alla Salernitana, stiamo lavorando alacremente per metterlo a disposizione dell'allenatore entro pochi giorni.