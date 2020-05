Inter, Lukaku-Mertens-Werner e…? Marotta ne ha scelti due: fra loro il nome sognato da Conte

Con l’affare Dries Mertens in dirittura d’arrivo e Werner come nome forte in caso di partenza di Lautaro Martinez, l’Inter va alla ricerca del quarto attaccante di livello internazionale richiesto da Antonio Conte. Secondo quanto riferisce l’edizione odierna del Corriere dello Sport, i prescelti sarebbero in questo momento due: Dembelé del Lione, che però costa 40 milioni, ed Edinson Cavani, che arriverebbe a parametro zero (è in scadenza con il PSG) e che, a dirla tutta, è un sogno dello stesso Conte ormai da anni:

“Ricapitolando, quindi, Lukaku, Mertens e Werner: mancherebbe il quarto uomo, ma anche il vice di Big Rom. Con queste caratteristiche, l’Inter segue da tempo Dembelè del Lione, terzo nella classifica dei marcatori della Ligue 1 con 16 centri, contro i 18 di Mbappè e Ben Yedder. Il problema è che la “bottega” del presidente Aulas è storicamente molto cara. E, infatti, su Dembelè, essendo in vendita, è già stato attaccato il cartellino del prezzo, che non sarà inferiore ai 40 milioni. Insomma, l’accoppiata con Werner non appare un’ipotesi così percorribile. E allora meglio puntare ad un’altra occasione estiva, ovvero Cavani“.

(Fonte: Corriere dello Sport)