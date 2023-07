"Non bastasse, ieri è montato sconcerto e stupore pure nello stesso spogliatoio interista: molti compagni di Romelu, perfino alcuni a lui vicini, hanno chiesto spiegazioni. Conoscevano il malumore belga per le panchine alle spalle di Dzeko, ma ora non si capacitano del suo atteggiamento che ha portato alla rottura. Due estati dopo hanno rivisto lo stesso carattere volubile".