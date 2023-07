ESCLUSIVA Pistocchi: “Trubin un top, qualità da fuoriclasse. Dissi a un dirigente Inter che…”

1 di 4

JUVENTOPOLI

Un cantiere in costruzione, aperto soprattutto al futuro. Al di là della vicenda Lukaku, l'Inter porta avanti il suo mercato, guardando a profili giovani e di prospettiva, nel nome della sostenibilità. Bisseck è già nerazzurro, nel mirino Trubin. FCInter1908.it ha fatto il punto sul mercato dell'Inter con il giornalista Maurizio Pistocchi, partendo dal nuovo libro, scritto a 4 mani con Paolo Ziliani, sugli ultimi scandali che hanno coinvolto il calcio italiano. Ecco le sue parole:

Buonasera Maurizio. Da qualche giorno, nelle librerie è uscito il suo nuovo libro "Juventopoli - Scudetti Falsati e altre storie poco edificanti", scritto a quattro mani con Paolo Ziliani. Perché un tifoso, anche juventino, dovrebbe leggerlo?

Per conoscere tutta questa storia, che molti dei media non hanno approfondito, o che hanno trasmesso al loro pubblico in maniera parziale, nascondendo quelle che sono le reali responsabilità in una vicenda molto pesante. Una storia che ha portato alle dimissioni il Consiglio d'Amministrazione della Juventus, all'esautorazione del presidente, alla penalità in classifica e a multe importanti. Il tutto alla fine si è chiuso con un patteggiamento che inganna il tifoso juventino, che così pensa che non sia successo nulla, e che lascia allibiti tutti gli altri tifosi, che avevano avuto informazioni differenti. Adesso passeranno un po' di anni prima che venga definito il processo ordinario. Fino ad allora, come accade spesso in questo Paese, non si saprà qual è la reale responsabilità, di chi sono queste responsabilità. Visto che spesso in Italia si tende a dimenticare, abbiamo voluto mettere un punto fermo, una memoria su questa vicenda. Nel libro si parla anche della storia calcioscommesse del 1980, ma pure della scandalosa stagione 1997-98, oltre all'abuso di farmaci, del doping e del caso Suarez. Un libro che dovrebbe leggere lo juventino per capire e analizzare, gli altri tifosi per far sì, anche attraverso l'opinione pubblica, che tutto ciò non accada più.

E' prevalsa la voglia di dare la giusta connotazione a fatti storici troppo spesso distorti a piacimento, oppure la voglia, partendo dal marcio generato dal nostro calcio, di dare una chiave di lettura diversa ai problemi del nostro movimento?

Sono stato uno dei pochi a dire in tempi non sospetti che il problema del calcio italiano prima o poi sarebbe esploso. E' esploso in maniera deflagrante per la Juventus, visto che la Consob ha rilevato movimenti anomali del titolo e visto che la Juve, essendo quotata in borsa, ha degli obblighi che altre società non hanno. Questo, però, non significa che tutti gli altri abbiano operato bene. Ci troviamo in una situazione disastrosa dal punto vista organizzativo, finanziario; abbiamo degli impianti che sono vergognosi e non riusciamo a risolvere i nostri problemi perché non c'è la volontà politica di farlo, nonostante il calcio sia la terza azienda del Paese per fatturato. Questo perché, evidentemente, il calcio viene ritenuto inaffidabile.

Qual è stata l'atmosfera che ha accompagnato il vostro lavoro? Il mondo del calcio come ha risposto?

E' molto semplice. Basta vedere il ritorno che c'è stato sugli organi di informazione: zero. Quando esce un libro, o come definisco io questo lavoro, un docu-libro, ne prendi atto ed eventualmente lo critichi. Nessuno, invece, ne ha parlato. Perché? Questa è una domanda che tutti dovrebbero porsi. Perché nessuno dei miei autorevoli colleghi ha preso in mano il libro per criticarlo, esaminarlo, giudicarlo? Perché in questa situazione fa comodo: i tifosi della Juventus comprano i giornali, fanno abbonamenti. Quindi, meglio lasciar andare...

Come giudica le ultime sentenze in materia di plusvalenze e manovra stipendi?

E' accaduto quello che mi aspettavo: un patteggiamento. Con i diritti tv da ridiscutere per il prossimo quinquennio e i tifosi juventini che sono di gran lunga i più numerosi, mi aspettavo una sentenza politica. Non certo così scandalosa e inadeguata.