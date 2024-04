La scorsa estate prima di chiudere per Davide Frattesi, l’Inter aveva pensato seriamente a Sergej Milinkovic-Savic , vecchia conoscenza di Simone Inzaghi . Come trapelato durante quella finestra di mercato, i nerazzurri e la Juventus si erano infatti informate per il Sergente, ma si sono fermate di fronte alla valutazione del presidente della Lazio Claudio Lotito.

Il giocatore era valutato almeno 40 milioni di euro ed è proprio la cifra per cui si è trasferito poi in Arabia Saudita, all’Al-Hilal. I nerazzurri hanno poi chiuso per Frattesi col Sassuolo con la seguente formula: 33 milioni (6 subito) più 5 bonus più obbligo di riscatto (già esercitato) più il 10 per cento da eventuale futura vendita, con Mulattieri al Sassuolo valutato 6-7 milioni, da 33 si arriva ad un esborso di 26/27.