"Nelle prossime nove giornate gli scontri ad alta quota per la capolista saranno soltanto due, contro Milan e Lazio, a fronte di quattro impegni casalinghi contro Empoli, Cagliari, Torino e appunto Lazio. A prescindere dai possibili record ancora in ballo, il mantra è quello di tornare a volare per riannodare il filo con la serie monstre di undici vittorie in altrettante partite con cui l’Inter aveva aperto un 2024 scintillante. L’anno scorso, proprio contro l’Empoli nel match di ritorno, i nerazzurri si misero alle spalle un periodo nero e iniziarono la marcia verso Istanbul, verso la qualificazione in Champions e verso la conquista della Coppa Italia. Stavolta l’obiettivo è uno soltanto ed è sempre stato quello chiesto a gran voce dalla società a inizio stagione", aggiunge il Corriere dello Sport.