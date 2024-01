Retroscena Inter, Pedullà: “Club voleva sia Taremi che Arnautovic, poi…”

Su Twitter, Alfredo Pedullà ha svelato un interessante retroscena su Mehdi Taremi in chiave Inter: ecco le sue parole sulla punta

Su Twitter, Alfredo Pedullà ha svelato un interessante retroscena su Mehdi Taremi in chiave Inter. Ecco le parole dell’esperto di mercato di Sportitalia: “Taremi: la rincorsa Inter parte da agosto quando avrebbe fatto sia Arnautovic che l’iraniano se non ci fosse stato un gioco al rialzo del Porto. Poi era stato dato addirittura in chiusura al Milan, ma c’erano stati gli stessi giochi al rialzo”, si legge.