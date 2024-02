"Ausilio, sul cui taccuino il nome di Lautaro è annotato da tempo, fiuta il colpo, dando la disponibilità a venire incontro alle richieste del Racing. Il blitz decisivo, in Argentina, avviene a inizio febbraio 2018, subito dopo la chiusura del mercato invernale. Il ds vola in Sud America con, in valigia, una maglia nerazzurra con il numero 10 e il nome di Lautaro sulle spalle. In più, sfruttando la sponda dell’amicizia tra Zanetti e Milito, allora ancora dirigente del Racing, compie l’affondo decisivo, chiudendo l’affare per circa 25 milioni, bonus compresi".