Retroscena Scamacca: l’Inter era davvero a un passo, poi è andata così

Sky Sport ha svelato un interessante retroscena che riguarda Gianluca Scamacca, a un passo dall'Inter in estate

Nei mesi scorsi, Sky Sport ha raccontato un interessante retroscena su Gianluca Scamacca , conteso in estate tra Inter e Atalanta e poi acquistato dai bergamaschi. Sia la squadra di Inzaghi che quella di Gasperini avevano raggiunto la quotazione del West Ham, che per il giocatore ha sempre chiesto intorno ai 30 milioni di euro, bonus compresi.

Quando c'era da decidere il futuro del centravanti, il club inglese ha comunicato all'Inter che, qualora fossero passati dai 25 più bonus ai 27 più bonus, Scamacca sarebbero sbarcato a Milano. Netto rifiuto in viale della Liberazione: si è deciso di non rilanciare, lasciando dunque campo libero all’Atalanta. Il club ha poi chiuso i colpi Arnautovic e Sanchez per completare il reparto avanzato di Simone Inzaghi.