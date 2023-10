Il retroscena: “Sfumato Samardzic, prima di Pavard l’Inter provò a prendere subito in mezzo…”

"A dire il vero, l’Inter aveva fatto un pensierino per provare a portare Colpani subito a Milano e "rimediare" al mancato approdo di Samardzic, ma a fine agosto, senza più budget utilizzato per lo più per Pavard, i nerazzurri non avevano gli argomenti giusti per convincere a Galliani a lasciar partire un elemento a cui aveva recentemente rinnovato il contratto fino al 2028 e che il 26 agosto, con due gol all’Empoli, aveva regalato i primi tre punti del campionato al Monza. Doppietta che però era servita ad Alessandro Bastoni, coetaneo, ex compagno di Colpani nelle giovanili dell’Atalanta e suo grande amico, a stuzzicarlo sui social commentando su Instagram una sua foto di quella partita: «Come to Inter», vieni all’Inter".