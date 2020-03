Retroscena del Times su Lukaku all’Inter: ecco perché Solskjaer era furioso con lui

Il tecnico del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, era furioso con Romelu Lukaku. Lo rivela il Times a proposito del periodo precedente al trasferimento del giocatore belga in nerazzurro. Secondo quanto riportato Lukaku avrebbe cercato di non essere utilizzato in campo prima del suo passaggio in estate. Con Jose Mourinho Romelu rientrava spesso tra le prime scelte, ma con l’arrivo di Solskjaer è finito per diventare un giocatore ai margini. Un giocatore che si stava agitando per lasciare il club. Il Times aggiunge che verso la fine della sua stagione con i Red Devils Lukaku si sarebbe lamentato di lievi lesioni muscolari alla fine degli allenamenti. Agli occhi di Solskjaer era un chiaro modo per evitare di essere messo in campo.

(Express.co.uk)