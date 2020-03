Lukaku, Conte lo vuole in forma subito e lui ubbidisce. Ecco la sua tabella di marcia

Trai i nerazzurri che sono partiti da Milano dopo i 15 giorni di isolamento, c’è anche Lukaku. Il giocatore, come i suoi compagni, si è allenato a casa per mantenersi in forma. Ha messo in mostra il suo fisico niente male nei tanti video degli allenamenti pubblicati durante la quarantena a casa. “Forma fisica da top gun“, scrive La Gazzetta dello Sport. Il suo fisico gli impone di mantenere allenati i muscoli. A inizio stagione ha avuto bisogno di un periodo di assestamento, ma con Conte è tornato a diventare esplosivo. E soprattutto è diventato essenziale per l’Inter. Non c’è tempo di recuperare da questo momento di stop. Qualora la stagione dovesse riprendere lui, e tutti gli altri, devono farsi trovare pronti.

L’attaccante nerazzurro – spiega il quotidiano sportivo – è partito per il Belgio e anche se c’è il rischio di dover fare altri 14 giorni di isolamento a casa ha preferito così. E’ volato dalla mamma e dal figlio, per il club era importante che i giocatori vedessero all’occorrenza le loro famiglie. Con lui c’è anche il suo fisioterapista personale e quindi anche a Bruxelles le giornate saranno fatte di allenamento e dieta ferrea.

Ogni giorno è previsto si alleni sulla cyclette. In isolamento lo hanno aiutato sia la Tecar che la camera iperbarica, servono a rimettere i muscoli e a velocizzare il recupero. A Milano aveva questi due strumenti. Ora dovrà farne a meno ma si allenerà ogni giorno per circa due ore. Tra gli esercizi che gli sono stati assegnati anche quello dell’elastico, importante per tirare i muscoli. Per quanto riguarda la dieta, Pincella ha cambiato la sua alimentazione. Gli ha permesso di non perdere troppo peso e di mantenere la potenza. Verdure e pesce immancabili. Finora sono stati i cuochi di Appiano Gentile a preparare tutto, ora farà da sé. Il giocatore non ha nessuna intenzione di mollare e vuole farsi trovare pronto quando e se il campionato inizierà. Intanto lui porta avanti anche il futuro: ha iniziato il corso on line Uefa per allenatori.

(Fonte: GdS)