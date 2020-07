Inter, rivoluzione mai vista? A partire saranno addirittura in dieci: tutti i nomi in uscita

Quella a cui si affaccia l’Inter potrebbe essere una sessione di campagna acquisti davvero molto intensa per i nerazzurri. In entrata, dove sono attesi grandi colpi, ma anche in uscita, dove a rischiare sono in tanti. Addirittura in dieci, secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere della Sera:

“Comunque vada sarà rivoluzione, ma non sarà un mercato semplice. L’Inter rischia di dover rimpiazzare, per vari motivi, dieci giocatori: Berni, Godin, Biraghi, Moses, Vecino, Gagliardini, Borja Valero, Esposito, Sanchez e Lautaro“.

(Fonte: Corriere della Sera)