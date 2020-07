SM – Urlo Conte, Marotta in azione. Grande Inter con questi 5 campioni: “Il sogno si chiama…”

Le urla di Antonio Conte dopo la sconfitta contro il Bologna hanno fatto tremare la pancia di San Siro, e sono arrivate forti e chiare alla società. Che, stando a quanto riportato da Sport Mediaset, ha tutte le intenzioni di accontentare l’allenatore dell’Inter, voglioso di vincere già dalla prossima stagione con giocatori pronti e dalla mentalità vincente.

In questo senso, i nomi di Vidal e Dzeko tornano di grande attualità. Per qualità tecniche, sì, ma soprattutto per carisma e personalità. Quella che l’allenatore nerazzurro chiede al suo gruppo per tornare in vetta. Ma per vincere servirà un mix tra elementi esperti e altri più giovani, ma non per questo di minor qualità. Ecco che allora in auge ci sono sempre i profili di Emerson Palmieri e Sandro Tonali. Due nomi che sembrano sempre più vicini a vestire nerazzurro. E poi, il sogno. Che corrisponde al nome di David Alaba. L’austriaco, in scadenza di contratto con il Bayern Monaco, è fra i nomi più chiacchierati in ottica Inter e al solo sentirne parlare i tifosi nerazzurri sono già in estasi. Sarà lui la ciliegina per calmare i bollenti spiriti di Conte?

(Fonte: Sport Mediaset)