Romano: “Djalò-Juve, accordo imminente e visite pronte: tutti i dettagli”

Tiago Djalò è sempre più vicino alla Juventus. Dopo la cessione di Dragusin al Tottenham (da cui i bianconeri incasseranno il 20% sulla plusvalenza), la società bianconera ha accelerato per il difensore portoghese. Come riportato da Fabrizio Romano, l’affare Djaló per la Juve è in chiusura. L’accordo è adesso imminente dopo i contatti positivi delle scorse ore. Dopo aver già trovato l’intesa con il Lille (3,5 milioni più 10% sulla futura rivendita), la Juventus sta definendo tutto con gli agenti del ragazzo per quanto riguarda il contratto, che sarà fino al giugno 2028. Molto presto l’operazione sarà chiusa in tutti gli aspetti, poi le visite mediche previste per settimana prossima.