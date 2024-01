Ag. Di Gregorio: “Legatissimo all’Inter, ha le potenzialità per arrivarci”

"Lo step più giusto secondo me sarebbe andare in un club importante in Italia perché con l'età che ha può avere la prospettiva di restare 5-6 anni continuando nel suo percorso di crescita. Ci sono stati contatti anche con l'estero, ma stiamo valutando. Io la scorsa estate non volevo che si muovesse da Monza perché non era il momento giusto. Per queste ragioni abbiamo trovato in fretta l'accordo con Galliani, ma lui non ha mai messo i bastoni tra le ruote a giocatori che hanno la possibilità di fare uno step di crescita nella loro carriera. Di Gregorio dà sempre tutto per la maglia del Monza e il rapporto tra lui e il club è molto stretto, non andremo mai via litigando o facendo casini.