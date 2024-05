Romano: “Dumfries ha tanto mercato: l’Inter può fare cassa col suo addio”

Nuove voci sul futuro di Denzel Dumfries: ecco gli aggiornamenti in arrivo dall'esperto di mercato Fabrizio Romano

Nuove voci sul futuro di Denzel Dumfries. L’esterno dell’Inter potrebbe partire in caso di mancato rinnovo, è uno dei giocatori con cui poter fare cassa. Come spiegato da Fabrizio Romano, Dumfries continua a essere un calciatore con tanto mercato e quindi è uno di quelli da tenere d'occhio nelle prossime settimane per il discorso uscite se dovesse arrivare un'offerta importante.