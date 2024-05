A questo si aggiunge il vantaggio conclamato del ridottissimo tempo di ambientamento eventualmente necessario, visto che Albert conosce sia la lingua che il calcio italiano. E calcia i rigori, nervo scoperto della squadra quando non c'è l'infallibile Hakan Calhanoglu. La valutazione del Genoa è di circa 30 milioni di euro, alla portata dei nerazzurri in caso di monetizzazione di altri calciatori e di partenza di Marko Arnautovic per questioni di spazio. Insieme a Taremi formerebbe una coppia di alternative ai titolari: un esperto anche a livello europeo e un talento puro già con discreto curriculum in Italia. Considerando che il presidente Zhang stabilirà una sessione di mercato in pareggio tra entrate e uscite, non basterà l'addio dell'austriaco. Per chiudere il colpo potrebbe essere giocata la carta Valentin Carboni - preferibilmente con diritto di riacquisto -, oppure architettando un prestito con obbligo di riscatto alla stagione successiva che però il Genoa non gradirebbe.

Ilenikhena — Il 17enne franco-nigeriano dell'Anversa sarebbe un profilo succoso come quinta punta, un'idea che stuzzica come componente - molto - giovane da far crescere in modo attivo in una stagione che sarà particolarmente fitta con una Champions League ampliata nel nuovo formato e il maxi Mondiale per Club a fine stagione. Per Ilenikhena il "pacchetto Inter" comprenderebbe quindi responsabilità limitate, un tirocinio di primissimo livello ad Appiano Gentile a bottega dal miglior attaccante d'Italia e l'auspicio di guadagnare minuti con il passare dei mesi. Mancino longilineo di 185 centimetri, rispetto a Gudmundsson è un calciatore molto più proiettato verticalmente alla porta. Sfrutta la sua reattività e accelerazione scappare in velocità negli spazi alle spalle delle difese o per avventarsi su palloni incustoditi e respinte corte. La maggior parte dei suoi gol sono segnati di prima intenzione, senza troppi fronzoli cercando di finalizzare a rete anticipando chiunque ci sia intorno a lui.

Il punto forte è che l'istinto non si insegna e George lo sa già sfruttare a dovere grazie anche alle lunghe leve: ovviamente, al contrario, in una squadra come l'Inter sarebbe più facile trovarsi in ribattuta che in campo aperto, quindi Inzaghi dovrebbe lavorare tanto tatticamente per prepararlo ad aggirare le difese di Serie A. Inoltre, gli manca ancora la qualità dell'ultimo passaggio ai compagni, abituato com'è a guardare solo la porta (vedendola molto bene). Lo scorso luglio l'Anversa lo ha pagato 6 milioni di Euro all'Amiens a soli 16 anni di età dopo due gol in Ligue 2: per rinunciarci dopo una sola stagione i belgi vorranno quel prezzo moltiplicato per circa tre volte. Sarebbe un investimento importante per un calciatore maggiorenne ad agosto, ma potrebbe valerne la pena.

