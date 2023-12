Occhio a Sanchez: si apre scenario Arabia a gennaio. “L’Inter ha il nome per sostituirlo”

Non è così scontata la permanenza di Alexis Sanchez all'Inter fino al termine della stagione. Lo riferisce calciomercato.com, secondo cui per l'attaccante cileno si sarebbe aperta una prospettiva in Arabia Saudita.

In caso di partenza, i nerazzurri andrebbero dritti su Taremi, già opzionato per l'estate a parametro zero:

"Il primo nome porta a Mehdi Taremi del Porto, che l'Inter ha bloccato o quasi a parametro zero per giugno e per cui i Dragoes non vogliono almeno per ora fare sconti, ma se dovesse uscire Sanchez in direzione Arabia ci sarebbe margine per trattare".