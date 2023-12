Investcorp torna sul Milan: “Voleva l’Inter, dossier abbandonato. Zhang vuole rifinanziare”

"... Tra i potenziali interessati, rispunta un nome noto della recente storia milanista, cioè Investcorp, il fondo del Bahrein che già è stato ufficialmente interessato al club rossonero ai tempi dell’acquisizione di RedBird e che un anno fa ha esaminato anche il dossier dell’Inter, tranne poi non fare nulla, anche per la volontà del presidente nerazzurro Steven Zhang di tentare la strada del rifinanziamento".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.