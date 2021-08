TS – Satriano e Pinamonti sul tavolo col Cagliari. Per l’Inter due opzioni

Il club nerazzurro ha diverse questioni in ballo con il club sardo se si considerano anche Nainggolan e Nandez

L'Inter non ha in sospeso solo la questione Nandezcon il Cagliari. Ci sono in ballo altri discorsi. Come quello per Nainggolan. Ma ai sardi interessano sia Pinamonti che Satriano. L'italiano interessa anche all'Empoli e pare possano partire entrambi per trovare continuità.