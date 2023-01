Sky – Smalling-Roma, incontro finito: manca ancora l’accordo, gli scenari

Si è concluso da qualche minuto l'incontro l'incontro a Trigoria tra la Roma e l'agente di Chris Smalling, difensore inglese in scadenza di contratto a giugno e accostato anche all'Inter in queste settimane. Secondo quanto riferisce Sky Sport, il club giallorosso avrebbe presentato al giocatore un'offerta di rinnovo biennale a cifre leggermente più basse rispetto all'ingaggio attuale (Smalling guadagna attualmente 3 milioni di euro netti a stagione), con un'opzione in favore del giocatore di prolungare di un altro anno l'accordo.