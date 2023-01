Cerruti: “Inzaghi rischia senza Coppa. Ipotesi ritorno clamoroso di Conte. C’è pure De Zerbi”

Simone Inzaghi potrebbe rischiare l'esonero da allenatore dell'Inter al termine di questa stagione: lo riferisce Alberto Cerruti

Marco Macca

Simone Inzaghi potrebbe rischiare l'esonero da allenatore dell'Inter al termine di questa stagione in caso di sconfitta in Supercoppa Italiana contro il Milan e di mancato bis in Coppa Italia. E' quanto riferisce a calciomercato.com il giornalista Alberto Cerruti, secondo il quale, in caso di addio, non è da escludere un clamoroso ritorno di Antonio Conte:

"Simone Inzaghi, che ha visto sfumare lo scudetto al suo primo anno sulla panchina dell’Inter, aveva il dovere di recuperare quest’anno il terreno perduto. Lo scudetto, in realtà, doveva essere il vero obiettivo dell’Inter quest’anno. E invece la classifica dice chiaramente che l’Inter ormai è troppo lontana dalla vetta per sperare di vincerlo. A questo punto, quindi, il principale obiettivo dei nerazzurri è un posto per partecipare alla Champions anche il prossimo anno. Rivincere due coppe, quindi, stavolta rischia di non essere sufficiente per Inzaghi, ammesso che ci riesca".

Conte o De Zerbi — Se fallisse l’obiettivo della Supercoppa e non centrasse l’altro bis in coppa Italia, a Inzaghi non basterebbe nemmeno la certezza di avere un altro anno di contratto. E a quel punto non sarebbe più da scartare l’ipotesi di un cambio in panchina. L’ipotesi che torni Conte, come lussuoso cavallo di ritorno, oppure l’arrivo dall’Inghilterra dell’emergente De Zerbi non sarebbe più da scartare".

(Fonte: calciomercato.com)