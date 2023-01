Smalling, l’agente oggi a Trigoria per trattare con la Roma. Inter alla finestra

Sono ore importanti per il futuro di Chris Smalling in casa Roma. Con l’Inter che è alla finestra: la situazione

Sono ore importanti per il futuro di Chris Smalling in casa Roma. Con l’Inter che è alla finestra e guarda con grande attenzione alla situazione. A Trigoria si è infatti presentato questa mattina James Featherstone, agente del difensore inglese in scadenza al 30 giugno 2023 coi giallorossi.

Ecco quanto evidenziato da calciomercato.com: “L'inglese ha voglia di restare nella capitale, ma vanno risolti alcuni nodi. Non tanto sullo stipendio che è già alto (3,8 milioni) quando sulla durata del contratto. La Roma è disposta ad offrire un biennale alzando anche la cifra, ma si apre l'ipotesi di un contratto triennale a cifre spalmate (3,2). In questo modo Smalling potrebbe chiudere la carriera in Italia e allontanare le sirene interiste. Fin qui l'ex Manchester United è stato uno dei migliori della rosa di Mourinho e in assenza di offerte dalla Premier non ha molta voglia di fare le valigie per un'altra città. Ottimismo quindi, ma anche cautela. I precedenti insegnano”, si legge.