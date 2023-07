Il Bayern toglie Sommer dal mercato? Sky Sport DE: “Recupero Neuer più lento del previsto e…”

Secondo quanto riportato da Sky Sport in Germania, Neuer è ancora lontano dal poter tornare in campo dopo l'infortunio sugli sci di dicembre

Il recupero di Manuel Neuer procede più lentamente del previsto e ciò potrebbe incidere anche sul mercato dell'Inter, tenuto conto che i nerazzurri hanno messo nel proprio mirino Yann Sommer , preso proprio dai bavaresi a gennaio per tamponare l'emergenza portieri dopo l'infortunio con gli sci, durante le vacanze, di Neuer.

Secondo quanto riportato da Sky Sport DE, il recupero non procede secondo i piani del Bayern Monaco tanto che la prossima settimana Neuer si sottoporrà a degli esami strumentali per certificare le sue condizioni. Il 13 luglio, infatti, il Bayern Monaco si raduna e nei giorni successivi verranno svolti i test fisici per tutti. Dal 15, poi, il Bayern si allenerà a Tegernsee ed è probabile - riporta sempre Sky Sport DE - che Neuer si possa allenare solo individualmente, tanto che la sua presenza nella tournée asiatica (dal 24 luglio al 3 agosto) è a serio rischio.