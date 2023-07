SM – Portieri Inter, Trubin si avvicina: le cifre. Handanovic? Rinnovo difficile. E Sommer…

La trattativa Inter-United per Onana è caldissima e potrebbe dare il via ad una rivoluzione portieri in casa Inter

Continuano ad arrivare conferme sullo stato avanzato della trattativa tra Inter e Manchester United per Andrè Onana . Come riportato da Sport Mediaset, il club inglese ha offerto 50 mln di euro, a fronte di una richiesta dell'Inter che resta attorno ai 60 mln o 55 mln con bonus.

Proprio per questo motivo l'Inter ha stretto i contatti, nella giornata di ieri, con l'intermediario Crnjar per Trubin, portiere 21enne dello Shakhtar Donetsk che i nerazzurri potrebbero prendere per una cifra vicina ai 10 mln di euro più bonus, nonostante la richiesta degli ucraini sia di 15 mln. L'idea di Inzaghi è di avere due portieri di alto livello e il nome più caldo, oltre a Trubin, è Sommer, valutato dal Bayern Monaco circa 5 mln di euro. Più difficile, invece, che resti Handanovic così come arrivare a Carnesecchi, la cui valutazione dettata dall'Atalanta è troppo alta.